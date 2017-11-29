Крис Унгер: "Подогретых шариков для жеребьевки чемпионата мира не существует, это все "утка"

Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер отметил, что все шарики на жеребьевке чемпионата мира-2018 одного размера и температуры. Унгер добавил, что подогретых шариков не сущетсвует.

– Я принимал участие в трех жеребьевках – в ЮАР, в Бразилии и вот теперь в России, – цитирует "Р-Спорт" Унгера. – Это "утка", никакой правды здесь нет. Я могу пригласить вас на сцену, и вы можете сами убедиться, что есть шарики разных цветов, но больше они ничем не отличаются – они одинакового размера и температуры.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало - в 18.00 по московскому времени.