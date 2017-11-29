16:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Крис Унгер: "Подогретых шариков для жеребьевки чемпионата мира не существует, это все "утка"

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Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер отметил, что все шарики на жеребьевке чемпионата мира-2018 одного размера и температуры. Унгер добавил, что подогретых шариков не сущетсвует.

– Я принимал участие в трех жеребьевках – в ЮАР, в Бразилии и вот теперь в России, – цитирует "Р-Спорт" Унгера. – Это "утка", никакой правды здесь нет. Я могу пригласить вас на сцену, и вы можете сами убедиться, что есть шарики разных цветов, но больше они ничем не отличаются – они одинакового размера и температуры.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало - в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171129/1129342603.html

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Нефилим

Такого заговора с шариками быть не может, потому что жеребьевку проводит приглашенный человек, и каждый раз посвящать разных людей с эти дела не получится - кто - нибудь все равно тогда бы проболтался.

16:32

Arkadiy1976

Есть поцарапанные шарики с мочой

16:28