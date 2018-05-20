Крис: "Нынешнему поколению сборной Бразилии не хватает опыта"

Бывший защитник сборной Бразилии Крис рассказал о перспективах команды на ЧМ-2018. Также он поделился своим мнением о фаворитах турнира.

- Есть Бразилия, Аргентина, Франция, у которой, с одной стороны, молодая команда, но с другой, опытная, потому что играет почти одним составом достаточно давно. Есть Португалия с Криштиану Роналду. Немцы всегда сильны и способны победить. Хотя не исключаю, что в итоге нас всех ждет сюрприз, - цитирует бразильца ТАСС. - По сравнению с командой 2002 года, думаю, этому поколению сборной Бразилии не хватает немного опыта, ребята все-таки более молодые. Однако все они играют в сильных европейских чемпионатах, они прекрасно знают, что им надо делать. В целом, конечно, сложно сравнивать два этих поколения. То написало уже свою историю, этому еще только предстоит добиться крупной победы, и тогда оно тоже войдет в историю Бразилии.

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