Крис Коулмэн: "Трудно пройти сквозь 10 обороняющихся ирландцев"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн после поражения от Ирландии (0:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что его подопечные доминировали в первом тайме. По словам наставника, после потери Джо Аллена пострадали атакующие действия.

- Думаю, что мы в значительной степени доминировали в первом тайме, - приводит Sky Sports слова Коулмэна. - Мы знали, что у Ирландии будет игровой план, и они отлично выполнили его. Когда мы потеряли Джо Аллена, наши атакующие действия пострадали. Трудно пройти сквозь 10 обороняющихся игроков. Мартин О`Нил проделал большую работу, удачи им. Мои игроки сделали все, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в стыковые матчи. Мы знали, что в последних четырех играх нам, вероятно, придется выиграть все. У нас получилось три, но случилась осечка.