Криотерапия футболистов сборной Испании в Краснодаре: минус 100 градусов!

Сборная Испании продолжает подготовку к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против команды Марокко.
В рамках восстановительной программы капитан испанцев Серхио Рамос и нападающий Лукас Васкес прошли сеанс криотерапии на краснодарской базе. Каждый из них провел несколько минут в специальной криосауне, температура в которой опускалась до минус 100 градусов, что обеспечивало максимальный эффект. Подобная процедура помогает организму быстрее восстанавливаться после интенсивных тренировок и игровых дней.
❄ @SergioRamos and @Lucasvazquez91 spent some of Thursday recovering in a cryotherapy chamber as they prepare to face Morocco ⚽️#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/PNsBqRtMi9– Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 июня 2018 г.
Напомним, матч Испания - Марокко пройдет 25 июня в Калининграде. Начало встречи в 21.00 по московскому времени. (Егор БЫЧКОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/