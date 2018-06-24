Криотерапия футболистов сборной Испании в Краснодаре: минус 100 градусов!

Сборная Испании продолжает подготовку к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против команды Марокко.

В рамках восстановительной программы капитан испанцев Серхио Рамос и нападающий Лукас Васкес прошли сеанс криотерапии на краснодарской базе. Каждый из них провел несколько минут в специальной криосауне, температура в которой опускалась до минус 100 градусов, что обеспечивало максимальный эффект. Подобная процедура помогает организму быстрее восстанавливаться после интенсивных тренировок и игровых дней.

Напомним, матч Испания - Марокко пройдет 25 июня в Калининграде. Начало встречи в 21.00 по московскому времени. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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