Крэйг Риди: "Главный вопрос для организации ЧМ-2018 – анализ проб не должен проводиться в России"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди назвал главные условия проведения чемпионата мира 2018 года в России. По его словам, анализ допинг-проб должен проводиться за пределами страны.
Ранее совет учредителей ВАДА отказал в восстановлении в правах Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
– Я подозреваю, что главным вопросом для организации чемпионата мира будет то, что анализ проб должен проводиться не в России. И этот вопрос решается. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
стс911
Чучело решило, что все соберутся только для сдачи проб, а футбол это второстепенное. Оросите его уже золотым дождем из пробирок. У меня все.
11:31
Трубадур
Вада к ФИФА никакого отношения не имеет
11:29
mikeV
Конечно, ведь ЧМ по футболу проводится только для того, чтобы допинг-пробы брать и анализировать.
11:24
spetrov
...В смысле анализ проб.
11:06
spetrov
Мания величия у человека развилась. Это вообще не вопрос для организации ЧМ-2018. Проводите, где хотите.
11:06