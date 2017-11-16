11:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Крэйг Риди: "Главный вопрос для организации ЧМ-2018 – анализ проб не должен проводиться в России"

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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди назвал главные условия проведения чемпионата мира 2018 года в России. По его словам, анализ допинг-проб должен проводиться за пределами страны.

Ранее совет учредителей ВАДА отказал в восстановлении в правах Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Напомним, что турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

– Я подозреваю, что главным вопросом для организации чемпионата мира будет то, что анализ проб должен проводиться не в России. И этот вопрос решается. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (5)
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стс911

Чучело решило, что все соберутся только для сдачи проб, а футбол это второстепенное. Оросите его уже золотым дождем из пробирок. У меня все.

11:31

Трубадур

Вада к ФИФА никакого отношения не имеет

11:29

mikeV

Конечно, ведь ЧМ по футболу проводится только для того, чтобы допинг-пробы брать и анализировать.

11:24

spetrov

...В смысле анализ проб.

11:06

spetrov

Мания величия у человека развилась. Это вообще не вопрос для организации ЧМ-2018. Проводите, где хотите.

11:06