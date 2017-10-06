Крейг Гордон: "Шотландия должна воспользоваться шансом попасть на чемпионат мира"

Вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон после победы над Словакией (1:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что у команды был победный импульс в последние минуты матча. По мнению голкипера, в воскресенье будет большой день для шотландцев.

- Я чувствовал, что мы получим этот шанс, - приводит SkySports слова Гордона. - У нас был победный импульс в течение последних 5-10 минут. Их вратарь был в форме, но, к счастью, нам удалось довести дело до конца. Воскресенье будет большим днем. Мы должны воспользоваться шансом в матче со Словенией. Это отличная возможность. Мы не были какое-то время на крупных турнирах. Все с нетерпением ждут этого.