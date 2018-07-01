00:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Креспо сравнил выступление Аргентины на ЧМ-2018 с книгой Габриэля Гарсии Маркеса


Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо раскритиковал выступление команды на чемпионате мира-2018. Аргентинцы попали в плей-офф в последнем туре, забив победный мяч в ворота Нигерии (2:1) на 86-й минуте встречи. В 1/8 финала финалисты ЧМ-2014 уступили Франции (3:4).

- Это было как книга Габриэля Гарсии Маркеса "Хроника объявленной смерти", - цитирует Football Italia Креспо. - Разочарование - естественная реакция, но, справедливости ради, выход в 1/8 финала был чудом. По факту мы вообще вышли на чемпионат мира только за счет Лео Месси

Франция - Аргентина

 

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