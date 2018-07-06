23:18 6 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кремль приветствует решение Макрона приехать на ЧМ-2018


Кремль приветствует решение президента Франции Эмманюэля Макрона приехать в Россию на чемпионат мира. Французский лидер собирается поддержать свою национальную команду в полуфинальном матче против Бельгии, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

- Мы рады, что президент Франции приедет, - цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости. 

Сегодня сборная Франции обыграла Уругвай в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:0).

Уругвай - Франция

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь // 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180706/1139034228.html

Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ