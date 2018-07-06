Кремль приветствует решение Макрона приехать на ЧМ-2018

Кремль приветствует решение президента Франции Эмманюэля Макрона приехать в Россию на чемпионат мира. Французский лидер собирается поддержать свою национальную команду в полуфинальном матче против Бельгии, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.
- Мы рады, что президент Франции приедет, - цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.
Сегодня сборная Франции обыграла Уругвай в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:0).
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180706/1139034228.html