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00:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Красножану интересна работа в сборной Белоруссии


Известный российский тренер Юрий Красножан заявил, что ему было бы интересно поработать со сборной Белоруссии, сообщает "Прессбол". Специалист ранее возглавлял нальчикский "Спартак", "Локомотив", вторую сборную России, "Анжи", "Кубань", "Терек", а последним его местом работы была сборная Казахстана, которую он оставил в 2015 году.

- В прессе вы фигурировали в качестве кандидата на пост тренера сборной Беларуси...

- Не знал об этом.

- Подобная работа была бы вам интересна?

- В сборной своя специфика. Нет каждодневного общения с футболистами, но есть другие функции. Анализ, планирование... Конечно, работа со сборной Беларуси могла бы меня заинтересовать.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/274745

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