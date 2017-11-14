"Краснодар" поздравил Гранквиста и Классона с выходом на ЧМ-2018

"Краснодар" поздравил защитника Андреаса Гранквиста и полузащитника Виктора Классона с выходом сборной Швеции на чемпионат мира-2018. По итогам двух стыковых матчей шведы победили Италию (1:0) и пробились в финальную часть турнира.

В ответной встрече Гранквист провел все 90 минут на поле, а Классон отыграл 72 минуты, выйдя в стартовом составе.

– Капитан сборной Швеции Гранквист стал в Милане неприступной скалой, о которую разбились все атаки хозяев поля. Андреас не только выиграл подавляющее большинство единоборств, но и блестяще руководил игрой всего коллектива в обороне. Очень полезно для команды сыграл и второй краснодарец, Классон, который был заменен ближе к концу встречи, на 72-й минуте. Поздравляем Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с завоеванием путевки на чемпионат мира-2018, желаем им персонально и их национальной сборной успешно выступить будущим летом на футбольных полях России!" – говорится в сообщении на официальном сайте "Краснодара".

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