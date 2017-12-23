Краневиттер считает, что Россия достойно выступит на домашнем чемпионате мира

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер выразил уверенность, что Россия сможет достойно выступить на чемпионате мира-2018. Ему понравилась игра подопечных Станислава Черчесова в товарищеских матчах против сборных Аргентины (0:1) и Испании (3:3).

- Подопечные Станислава Черчесова сыграли с двумя мощными командами и добились неплохих результатов, - цитирует RT Краневиттера. - Уверен, они смогут проявить себя на чемпионате мира и выступить достойно.