13:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Краневиттер считает, что Россия достойно выступит на домашнем чемпионате мира


Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер выразил уверенность, что Россия сможет достойно выступить на чемпионате мира-2018. Ему понравилась игра подопечных Станислава Черчесова в товарищеских матчах против сборных Аргентины (0:1) и Испании (3:3).

- Подопечные Станислава Черчесова сыграли с двумя мощными командами и добились неплохих результатов, - цитирует RT Краневиттера. - Уверен, они смогут проявить себя на чемпионате мира и выступить достойно.

 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/463504-kranevitter-intervyu-zenit-messi-rossiya

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