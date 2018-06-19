Ковалевски и Зуев - вместе за Польшу на "Спартаке" (ВИДЕО)

Экс-голкиперы "Спартака" Войцех Ковалевски и Алексей Зуев вместе пришли на стадион в Тушине поддержать сборную Польши в матче чемпионата мира против Сенегала, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Я уже был на новом спартаковском стадионе, но вместе с Лехой - первый раз! - рассказал Ковалевски. - Рад, что в России проходит такой большой праздник. И надеюсь, после турнира у всех останутся только положительные эмоции. Еще бы позитивный результат своей команды увидеть. Я сегодня за сборную Польши и за сборную России. Есть шанс, что мы встретимся в плей-офф. Тогда сердцем придется определяться. А пока нужно решить первые задачи. Так что после стадиона домой - болеть за российскую команду и за Станислава Саламовича Черчесова.

- Настроение сейчас отличное. Пусть оно и после игр таким останется. Даже лучше станет. Зуй, иди сюда, пресса ждет! - позвал Ковалевски Зуева, который фотографировал болельщиков.

- Красно-белые цвета сегодня особенно в тему?

- Да, если бы не польский язык, который слышен повсюду, то обстановка ничем бы не отличалась от домашнего матча "Спартака", когда выходишь из метро - и все кругом красно-белое, - отметил Зуев.

- У Леши шарф с последней отборочной игры сборной Польши перед выходом на Euro-2016, против Ирландии, - показал Ковалевски. - А мне польского не хватило, но я взял спартаковский. Тоже родной. И тоже правильных цветов!

- Матч России против Египта тоже будете вместе смотреть?

- Смотря когда отсюда выберемся. Пока буду переживать за Польшу - команду друга, чтобы она победила. А потом за Россию, - сказал Зуев.

- Хочу сказать, что за счет работы Черчесова в "Легии" два года назад, очень многие в Польше за него сейчас переживают. Еще раз поздравляю Россию с таким праздником! - сказал Ковалевски.