Ковалевски и Зуев - вместе за Польшу на "Спартаке" (ВИДЕО)

Экс-голкиперы "Спартака" Войцех Ковалевски и Алексей Зуев вместе пришли на стадион в Тушине поддержать сборную Польши в матче чемпионата мира против Сенегала, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
- Я уже был на новом спартаковском стадионе, но вместе с Лехой - первый раз! - рассказал Ковалевски. - Рад, что в России проходит такой большой праздник. И надеюсь, после турнира у всех останутся только положительные эмоции. Еще бы позитивный результат своей команды увидеть. Я сегодня за сборную Польши и за сборную России. Есть шанс, что мы встретимся в плей-офф. Тогда сердцем придется определяться. А пока нужно решить первые задачи. Так что после стадиона домой - болеть за российскую команду и за Станислава Саламовича Черчесова.
- Настроение сейчас отличное. Пусть оно и после игр таким останется. Даже лучше станет. Зуй, иди сюда, пресса ждет! - позвал Ковалевски Зуева, который фотографировал болельщиков.
- Красно-белые цвета сегодня особенно в тему?
- Да, если бы не польский язык, который слышен повсюду, то обстановка ничем бы не отличалась от домашнего матча "Спартака", когда выходишь из метро - и все кругом красно-белое, - отметил Зуев.
- У Леши шарф с последней отборочной игры сборной Польши перед выходом на Euro-2016, против Ирландии, - показал Ковалевски. - А мне польского не хватило, но я взял спартаковский. Тоже родной. И тоже правильных цветов!
- Матч России против Египта тоже будете вместе смотреть?
- Смотря когда отсюда выберемся. Пока буду переживать за Польшу - команду друга, чтобы она победила. А потом за Россию, - сказал Зуев.
- Хочу сказать, что за счет работы Черчесова в "Легии" два года назад, очень многие в Польше за него сейчас переживают. Еще раз поздравляю Россию с таким праздником! - сказал Ковалевски.
Вдвойне красно-белый @apskowalewski и Алексей Зуев: сегодня бывшие вратари @fcsm_official вместе за Польшу и за @TeamRussia 🔴⚪️🇷🇺🇵🇱 pic.twitter.com/OwIurBL0z0– Филипп Папенков (@PippoGranato) 19 июня 2018 г.
- Войцех Ковалевски
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- сборная Сенегала
- Алексей Зуев
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