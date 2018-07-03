13:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ковачич восстановится к матчу с Россией

Матео КОВАЧИЧ. Фото AFP
Матео КОВАЧИЧ. Фото AFP

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич будет готов к игре 1/4 финала чемпионата мира против России.

- С Ковачичем все в порядке. К игре с Россией будет готов, - сообщили "СЭ" коллеги из Хорватии.

Ранее сообщалось, что игрок может пропустить матч против России из-за травмы плеча, полученной 1 июля в игре 1/8 финала против Дании (1:1, 3:2 по пенальти). (Вячеслав КОРОТКИН)

24-летний Ковачич на нынешнем чемпионате мира провел 4 матча и забил 1 гол.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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