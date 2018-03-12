Коту-предсказателю результатов матчей чемпионата мира-2018 выдадут паспорт болельщика

Эрмитажный кот Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира-2018, получит паспорт болельщика. Как сообщает сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен, документ будет выдан комитетом по спорту города Санкт-Петербурга, и кот будет единственным животным, имеющим подобный паспорт.
– Ахиллу будет вручен паспорт болельщика. Уже принято решение, уже подписаны бумаги, – цитирует ТАСС Халтунен. - Животным обычно не выдают паспорт болельщика, там вопросы с фотографией.
Напомним, что кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге.
Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Player124
Пост про кота, без его фотографии, это просто-таки возмутительно!!!
19:09
kurkoviivan
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
18:13
баламошка
Пусть в губернаторы или мэры выберут, всё равно все бакланы - идиоты.
16:53