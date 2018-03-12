Коту-предсказателю результатов матчей чемпионата мира-2018 выдадут паспорт болельщика

Эрмитажный кот Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира-2018, получит паспорт болельщика. Как сообщает сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен, документ будет выдан комитетом по спорту города Санкт-Петербурга, и кот будет единственным животным, имеющим подобный паспорт.



– Ахиллу будет вручен паспорт болельщика. Уже принято решение, уже подписаны бумаги, – цитирует ТАСС Халтунен. - Животным обычно не выдают паспорт болельщика, там вопросы с фотографией.



Напомним, что кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге.



Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.