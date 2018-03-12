16:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Коту-предсказателю результатов матчей чемпионата мира-2018 выдадут паспорт болельщика

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Эрмитажный кот Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира-2018, получит паспорт болельщика. Как сообщает сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен, документ будет выдан комитетом по спорту города Санкт-Петербурга, и кот будет единственным животным, имеющим подобный паспорт.

– Ахиллу будет вручен паспорт болельщика. Уже принято решение, уже подписаны бумаги, – цитирует ТАСС Халтунен. - Животным обычно не выдают паспорт болельщика, там вопросы с фотографией.

Напомним, что кот верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5022701

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Player124

Пост про кота, без его фотографии, это просто-таки возмутительно!!!

19:09

kurkoviivan

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

18:13

баламошка

Пусть в губернаторы или мэры выберут, всё равно все бакланы - идиоты.

16:53

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