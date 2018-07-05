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Кот Постер, угадавший исход матча Испания - Россия, сделал прогноз на игру с Хорватией

Верны ли кошачьи прогнозы? Фото AFP Полузащитник сборной Хорватии Лука МОДРИЧ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Верны ли кошачьи прогнозы? Фото AFP

Тамбовский кот по кличке Постер сделал прогноз на игру 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии.

Из двух одинаковых кусков колбасы пушистый предсказатель выбрал тот, к которому был прикреплен российский триколор.

Точность предсказаний Постера равна 50 процентам. В последний раз он верно угадал исход матча Испания - Россия (1:1, 3:4 по пенальти).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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https://www.tambov.kp.ru/online/news/3164970/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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