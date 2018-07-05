Кот Постер, угадавший исход матча Испания - Россия, сделал прогноз на игру с Хорватией

Тамбовский кот по кличке Постер сделал прогноз на игру 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии.

Из двух одинаковых кусков колбасы пушистый предсказатель выбрал тот, к которому был прикреплен российский триколор.

Точность предсказаний Постера равна 50 процентам. В последний раз он верно угадал исход матча Испания - Россия (1:1, 3:4 по пенальти).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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