Кот-оракул Ахилл выбирает себе хозяина из 27 претендентов

Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщила, что кот-оракул Ахилл, который предсказывал результаты матчей чемпионата мира-2018, будет передан в семью. По ее словам, сейчас в списке желающих забрать кота уже 27 человек.

- Мы очень привязались к Ахиллу, но считаем, что он заслужил спокойную жизнь, в семье ему будет гораздо комфортнее, - приводит "Р-Спорт" слова Кондратьевой. - Но мы надеемся, что он и дальше продолжит выполнять свою социальную роль. Ахилл действительно очень общительный, очень любит детей, и он и дальше будет посещать детские заведения, в том числе и детский хоспис.

- Желающих много. Мы смотрим на мотивы, которые побуждают людей забрать именно Ахилла, смотрим, как Ахилл сам выбирает себе хозяев, а также на готовность будущих владельцев поддерживать его публичный образ жизни, важно, чтобы он и дальше выезжал в детские заведения, - рассказала Кондратьева.

Она отметила, что решение о выборе новых хозяев для Ахилла принимается коллегиально, о новой семье для кота будет объявлено в четверг.