Кот-болельщик поразился игре на ЧМ-2018 и научился кричать "гол"

В Инстаграме появилось видео, на котором кот, одетый в майку сборной Колумбии, вместе с хозяином кричит "гол". Обаятельный домашний питомец с большим энтузиазмом и горящими глазами радуется забитому мячу.

Gooool Публикация от ann ♿🇻🇪 (@proyectonala) 28 Июн 2018 в 7:32 PDT



Сборная Колумбии успешно преодолела групповой этап чемпионата мира и в 1/8 финала сыграет против Англии.

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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