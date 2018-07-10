Кот Ахилл сделал прогноз на полуфинал ЧМ-2018 Франция - Бельгия

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной Бельгии над Францией в полуфинале чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

По традиции, Ахиллу дали на выбор две миски с флагами участвующих сборных. Ахилл выбрал ту, на которой был изображен бельгийский триколор.

Отметим, что кот-оракул из Эрмитажа стал одним из самых успешных среди животных, сделав четыре правильных "предсказания", однако затем он ошибся два раза.

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)