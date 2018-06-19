Кот Ахилл предсказал победу сборной России над Египтом

Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге кот-оракул чемпионата мира-2018 Ахилл предсказал результат матча группы A, в котором сыграют сборные России и Египта. Согласно прогнозу, который был сделан в Государственном Эрмитаже в зале №116 (Зал Искусства Северного Причерноморья), команда Станислава Черчесова одержит вторую победу на домашнем турнире и гарантирует себе выход в плей-офф, сообщает "Р-Спорт".

Отмечается, что коту были предложены на выбор две миски с кормом, рядом с которыми установили флаги стран-участниц предстоящего матча. Ахилл сначала подошел к "российской миске" и съел почти весь корм. Затем он попытался подойти ко второй, "египетской", порции. Сотрудники Эрмитажа посчитали, что кот сделал прогноз на победу сборной России.

Кот Ахилл прогнозировал результаты матчей Кубка конфедераций, который проходил в России прошлым летом. На ЧМ-2018 он уже предсказал победы России и Ирана в матчах с Саудовской Аравией и Марокко соответственно (5:0 и 1:0).

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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