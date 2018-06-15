Кот Ахилл предсказал победу сборной Ирана в матче с Марокко

Эрмитажный кот Ахилл спрогнозировал победу сборной Ирана в матче чемпионата мира-2018 против Марокко, который состоится сегодня.

Сеанс предсказания прошел в Эрмитаже в зале Искусства Северного Причерноморья. Перед животным были поставлены две миски с кормом и флажки сборных. Кот выбрал миску с флагом Ирана.

Ранее Ахилл предсказал победу сборной России над Саудовской Аравией. Прогноз осуществился: Россия одержала победу со счетом 5:0.

Сегодня в 18:00 на стадионе Санкт-Петербург состоится матч между Марокко и Ираном. "СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию.

Марокко – Иран: онлайн-трансляция матча

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