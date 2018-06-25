Кот Ахилл из Эрмитажа признан одним из лучших предсказателей чемпионата мира по футболу

Белый кот Ахилл, который живет в Эрмитаже, назван одним из самых успешных предсказателей чемпионата мира. В своих прогнозах он не ошибся еще ни разу.

- Аналитическое агентство "ТурСтат" представило рейтинг лучших оракулов-предсказателей чемпионата мира по футболу 2018 года из мира животных в городах ЧМ-2018, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. - Кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри из Сочи, олень Яша из Химок (Московская область) и коза Забияка из Самары входят в число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, что Ахилл правильно предсказал результаты матчей Россия - Саудовская Аравия (5:0), Иран – Марокко (1:0), Россия – Египет (3:1) и Бразилия – Коста-Рика (2:0).

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