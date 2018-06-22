Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Бразилии над Коста-Рикой

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной Бразилии над сборной Коста-Рики в матче чемпионата мира по футболу, который пройдет пятницу в Санкт-Петербурге, информирует "РИА Новости".
Прогноз был сделан в Государственном Эрмитаже. Для кота поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл долго обнюхивал каждую миску, но в результате остановился на корме под бразильским флагом.
Матч между сборными Бразилии и Коста-Рики начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе "Санкт-Петербург".
Глухой кот Ахилл, который был оракулом футбольного Кубка конфедераций-2017, выступает и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Ранее Ахилл предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией 14 июня в Москве, победу Ирана в матче с Марокко 15 июня и победу сборной России в матче с Египтом 19 июня. Все три предсказания были верными.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180622/1138365445.html