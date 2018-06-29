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Костя Цзю: "Сборная России может обыграть Испанию на ЧМ-2018"


Известный российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю выразил мнение, что сборной России по силам победить команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

– Будет здорово, если сборная России выйдет в 1/4 финала, - цитирует "РИА Новости" Цзю. - Испанию, как и любую другую команду, обыграть возможно. Наша команда хорошо играла на групповом этапе, футболисты не отбывали номер на поле, а показывали хороший футбол.

Я не был ни на одном матче чемпионата мира в России, но то, что видел по телевизору, нравится.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180629/1138748200.html

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