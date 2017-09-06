Коста-Рика сыграла вничью с Мексикой и почти вышла на чемпионат мира

Сборная Коста-Рики в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Мексикой - 1:1. Счет в этой встрече был открыт после автогола костариканского защитника Кристиана Гамбоа в конце первого тайма. Гол в составе хозяев забил экс-игрок "Кубани" Маркос Уренья во второй половине.

Отметим, этот результат практически гарантировал Коста-Рике выход в финальную часть чемпионата мира. За два тура до финиша отбора команда занимает второе место с 15-ю очками. Далее идут Панама (10), США (9) и Гондурас (9). Из этой тройки обойти Коста-Рику реальный шанс имеет только одна сборная.

У Гондураса плохая разность мячей - минус 7 (у Коста-Рики - плюс 7), а этот показатель является первым при равенстве очков. В паре Панама - США обе команды одновременно не смогут обойти костариканцев, так как играют между собой в следующем туре. Таким образом, Коста-Рика с большой долей вероятности не опустится ниже третьего места, которое дает прямую путевку в Россию.

Напомним, участниками чемпионата мира-2018, кроме России, ранее стали: Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея и Саудовская Аравия.

Чемпионат мира-2018

Отборочный трунир

КОНКАКАФ

5-й раунд

Коста-Рика - Мексика - 1:1 (0:1)

Голы: Гамбоа, 42 - в свои ворота (0:1). Уренья, 82 (1:1)