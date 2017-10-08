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03:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Коста-Рика сыграла вничью с Гондурасом и попала на ЧМ-2018

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Сборная Коста-Рики сыграла вничью с Гондурасом со счетом 1:1 в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2018. Отметим, что хозяевам поля требовалось не проиграть сопернику, чтобы обеспечить себе поездку в Россию. Команда набрала 16 очков в турнирной таблице и обеспечила себе второе место.

По ходу встречи Коста-Рика проигрывала 0:1 после гола Эдди Эрнандеса. На 90+5-й компенсированной минуте важный мяч забил Кендалл Вастон. 

Чемпионат мира 2018

Отборочный турнир

Северная Америка

Коста-Рика – Гондурас – 1:1 (0:0)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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hyperion

Остановок в матче действительно было предостаточно. Гондурасцы всеми силами затягивали матч (стычки, симуляции и т.д.).

03:08

Thomas_Boy_

Ну молодцы, чо... Второй матч подряд дали сопернику сравнять счет на последних минутах. 4 потерянных на ровном месте очка. Отдельное спасибо судье за 9 добавленных минут.

03:05