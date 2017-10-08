Коста-Рика сыграла вничью с Гондурасом и попала на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики сыграла вничью с Гондурасом со счетом 1:1 в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2018. Отметим, что хозяевам поля требовалось не проиграть сопернику, чтобы обеспечить себе поездку в Россию. Команда набрала 16 очков в турнирной таблице и обеспечила себе второе место.

По ходу встречи Коста-Рика проигрывала 0:1 после гола Эдди Эрнандеса. На 90+5-й компенсированной минуте важный мяч забил Кендалл Вастон.

Чемпионат мира 2018

Отборочный турнир

Северная Америка

Коста-Рика – Гондурас – 1:1 (0:0)