Коста-Рика - Сербия: гол-красавец Коларова принес победу команде Ивановича

Сборная Сербии в матче чемпионата мира-2018 в Самаре победила Коста-Рику (1:0).

Единственный мяч ударом со штрафного на 56-й минуте забил защитник Александр Коларов. Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отыграл весь матч. У костариканцев вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте бывший игрок "Кубани" Маркос Уренья. В концовке матча между несколькими игроками команд произошла потасовка.

Во втором матче первого тура группы С сегодня сыграют сборные Бразилии и Швейцарии.

Чемпионат мира - 2018

Группа E

Коста-Рика - Сербия - 0:1 (0:0)

Гол: Коларов, 56 - штрафной .

Коста-Рика: Навас, Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво, Венегас (Боланьос, 60), Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Руис, Уренья (Кэмпбелл, 66).

Сербия: Стойкович, Иванович, Тошич, Миленкович, Коларов, Тадич (Рукавина, 83), Миливоевич, Матич, Милинкович-Савич, Ляич (Костич, 70), Митрович (Прийович, 90).

Предупреждения: Кальво, 22. Гусман, 56. Иванович, 59. Прийович, 90+8.

Судьи: Дьедью, Камара, Самба (все Сенегал).

ВАР: Тюрпен (Франция). Гиль (Польша), Грингор (Франция), Диаш (Португалия).

17 июня. Самара. Стадион "Самара Арена".

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