Коста-Рика - Сербия: драка в конце матча!

В концовке матча группового турнира чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Коста-Рики и Сербии вспыхнула потасовка.

Выяснение отношений началось между полузащитником сербов Неманьей Матичем и скамейкой костариканцев. Игрок в партере упустил мяч за бровку, который схватил один из тренеров соперника – видимо, в расчете быстро вернуть его кому-то из своих игроков и начать атаку. Матич в агрессивной манере попытался отобрал мяч, после чего вспыхнула потасовка.

Неманья Матич vs скамейка Коста-Рики.

Неманья Матич vs скамейка Коста-Рики.

Неманья Матич (№21) vs скамейка Коста-Рики.

После драки.

Страсти удалось оперативно погасить после вмешательства судей. При этом никаких санкций главным арбитром Малангом Дьедью из Сенегала выписано не было.

Сербия к компенсированному времени вела 1:0 – и удержала победу. Сразу после финального свистка история конфликта никакого продолжения не получила.

Коста-Рика – Сербия: онлайн-трансляция матча