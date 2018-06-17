Коста-Рика - Сербия: драка в конце матча!

В концовке матча группового турнира чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Коста-Рики и Сербии вспыхнула потасовка.
Выяснение отношений началось между полузащитником сербов Неманьей Матичем и скамейкой костариканцев. Игрок в партере упустил мяч за бровку, который схватил один из тренеров соперника – видимо, в расчете быстро вернуть его кому-то из своих игроков и начать атаку. Матич в агрессивной манере попытался отобрал мяч, после чего вспыхнула потасовка.
Страсти удалось оперативно погасить после вмешательства судей. При этом никаких санкций главным арбитром Малангом Дьедью из Сенегала выписано не было.
Сербия к компенсированному времени вела 1:0 – и удержала победу. Сразу после финального свистка история конфликта никакого продолжения не получила.