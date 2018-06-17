Коста-Рика - Сербия: прогноз букмекеров

В воскресенье, 17 июня, в Самаре пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Самара Арена" сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Коста-Рики на победу с коэффициентом 4,91, на ничью – 3,42, а успех сербов – 1,93.

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Коста-Рика – Сербия: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)