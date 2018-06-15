Коста-Рика прилетела в Самару на матч с Сербией

Сборная Коста-Рики прибыла в Самару, где пройдет матч первого тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Сербии, сообщает ТАСС. В самарском аэропорту "Курумоч" игроков сборной Коста- Рики встретили порядка 20 болельщиков из этой страны, которые были облачены в футболки национальной команды и флаги Коста-Рики. При появлении футболистов встречающие начали скандировать кричалки и петь песни в поддержку сборной.

После прилета команда отправилась на заселение в Lotte Hotel, который находится недалеко от фан-зоны.

Матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии пройдет 17 июня, игра начнется в 15:00 по московскому времени

Позднее костариканцы сыграют с командами Бразилии (22 июня, Санкт- Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

Полный календарь чемпионата мира по футболу