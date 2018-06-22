Коста-Рика потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ-2018

После второго тура группового турнира ЧМ-2018 в группе Е потеряла шансы выйти в плей-офф ЧМ-2018 сборная Коста-Рики.

Сегодня костариканцы уступили сборной Бразилии (0:2). Команда проиграла два стартовых матча и с нулем очков лишилась шансов продолжить борьбу. Лидирует в группе сборная Бразилии с четырьмя очками. Столько же у сборной Швейцарии, которая на втором месте. Третьей идет Сербия - три очка.

ЧМ-2018. Они не сыграют в плей-офф

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