Косовары собрали деньги, чтобы Джака и Шачири заплатили штраф ФИФА

Один из косовских фондов провел сбор средств для выплаты штрафа за игроков сборной Швейцарии Джердана Шачири, Гранита Джаки и Штефана Лихтштайнера. Шачири и Джака были оштрафованы ФИФА на 8500 евро за демонстрацию косовской символики в матче с Сербией. Лихтштайнера оштрафовали за их поддержку на 4330 евро.

Как сообщает AFP, один из косовских фондов начал в Интернете сбор средств для выплаты этих штрафов и менее чем за 24 часа собрал 12 тысяч евро. Причем 1500 евро внес министр торговли и промышленности Косова Байрам Хасани.

– Они были наказаны только потому, что не забыли свои корни, не забыли, откуда пришли, – подчеркнул Хасани. – Деньги не могут выразить всю радость, которую нам принесли Джака и Шачири, отметив свои голы символами Косова.

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