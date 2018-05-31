21:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Космонавты сыграли в футбол на МКС мячом ЧМ-2018. Видео

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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели футбольный матч на Международной космической станции (МКС) мячом Telstar 18, сообщает ТАСС. Этот мяч планируется использовать в первом матче чемпионата мира-2018. Мяч на орбиту доставил космонавт Артемьев 24 марта на пилотируемом корабле "Союз МС-08" (стартовал с Байконура 21 марта).

Матч прошел в японском модуле "Кибо". В условиях невесомости космонавты пытались забить друг другу гол в импровизированные ворота, одними из которых стал квадратный проход в американский модуль "Гармония". Результаты матча не сообщаются.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5252733

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