Космонавты с МКС поздравили Россию с победой над Испанией

Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили российских болельщиков с победой над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира.



Космонавты сняли ролик, как они болели за национальную команду.

- Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал чемпионат мира!, - написал в Твиттере Артемьев. - Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!

Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!

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Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ – Oleg Artemyev (@OlegMKS) 1 июля 2018 г.

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