10:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Космонавты с МКС поздравили Россию с победой над Испанией


Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили российских болельщиков с победой над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира

Космонавты сняли ролик, как они болели за национальную команду.

- Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал чемпионат мира!, - написал в Твиттере Артемьев. -  Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну! 

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