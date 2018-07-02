Космонавт с МКС поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Космонавт Олег Артемьев поздравил сборную России, которая обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пен.) в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Астронавт сейчас находится на Международной космической станции (МКС).

"Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!" - написал Артемьев в Твиттере.

Артемьев выложил видео, на котором показано, как космонавты на МКС смотрят прямую трансляцию матча Россия - Испания. Он сейчас находится на станции вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сереной Ауньон, Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом и Европейского космического агентства Александром Герстом.

Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!

.

Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ – Oleg Artemyev (@OlegMKS) 1 июля 2018 г.

Все о чемпионате мира по футболу-2018