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Космонавт с МКС поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018


Космонавт Олег Артемьев поздравил сборную России, которая обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пен.) в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Астронавт сейчас находится на Международной космической станции (МКС).

"Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!" - написал Артемьев в Твиттере.

Артемьев выложил видео, на котором показано, как космонавты на МКС смотрят прямую трансляцию матча Россия - Испания. Он сейчас находится на станции вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA Сереной Ауньон, Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом и Европейского космического агентства Александром Герстом.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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