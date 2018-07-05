17:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кошка, похожая на футбольный мяч, предсказала победу России над Хорватией


Ростовская кошка-предсказательница по кличке Белка, которая похожа на футбольный мяч, предсказала итог матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии.

Как сообщает "Рен ТВ", перед кошкой поставили две миски с флагами России и Хорватии. В итоге животное выбрало чашку с российским триколором.

По словам местных жителей, кошку подкинули четыре года назад. Она уже верно предсказала победу Мексики в матче с Кореей, который проходил в Ростове-на-Дону 23 июня.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

 Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь 

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Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2018-07-05/v-rostove-koshka-pohozhaya-na-futbolnyy-myach-predskazala-itog-matcha-rossiya

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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