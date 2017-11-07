Косьельни завершит карьеру в сборной Франции после ЧМ-2018

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни объявил о своем решении завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018. По его словам, он хочет дать дорогу молодым.

- У меня осталось еще полгода, чтобы наслаждаться игрой за сборную Франции, - цитирует Goal Косьельни. - После этого наступит время уступить место молодым игрокам, которые за мной. Думаю, что сделал для команды все, что хотел. Еще какие-то воспоминания об этом времени появятся до июня.

Косельни выступает за сборную Франции в ноябре 2011 года. За это время он сыграл 49 матчей и забил 1 гол.