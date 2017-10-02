Косьельни пропустит матчи сборной Франции, его заменит Рами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал в национальную команду защитника "Марселя" Адиля Рами, сообщает L'Equipe. Напомним, что защитник из "Арсенала" Лоран Косьельни испытывает проблемы с ахилловым сухожилием и не сыграет в ближайших встречах.

Также сборной не помогут защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и форвард "Барселоны" Усман Дембеле.

Французы в квалификационном турнире чемпионата мира-2018 проведут еще два матча – против Болгарии (7 октября) и Белоруссии (10 октября).