Косьельни получил травму в матче с Голландией

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии. 31-летний француз оказался на газоне после того, как голландский хавбек Арьен Роббен ударил сзади по икроножной мышце соперника. Однако судья оставил момент без внимание, не предупредив полузащитника.
Looking like this summer could get worse for #Arsenal fans. Hopefully #Koscielny is alright#AFC #Gooners pic.twitter.com/Kx3LF9kJzC– After The Whistle (@gcratw) 31 августа 2017 г.