Косьельни получил травму в матче с Голландией

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии. 31-летний француз оказался на газоне после того, как голландский хавбек Арьен Роббен ударил сзади по икроножной мышце соперника. Однако судья оставил момент без внимание, не предупредив полузащитника.