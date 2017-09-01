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02:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Косьельни получил травму в матче с Голландией


Защитник сборной Франции Лоран Косьельни получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Голландии. 31-летний француз оказался на газоне после того, как голландский хавбек Арьен Роббен ударил сзади по икроножной мышце соперника. Однако судья оставил момент без внимание, не предупредив полузащитника.

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