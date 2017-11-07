Корреспондента "СЭ" не пустили на тренировку Аргентины за фото бытовок

Журналист "СЭ" Ярослав Сусов не смог попасть на открытую часть тренировки сборной Аргентины. Сотрудник РФС Дарья Матросова сообщила, что такое решение принято из-за фотографии, которую корреспондент сделал накануне. На фотографии были показаны бытовки в окрестностях тренировочного поля, на котором занимаются аргентинцы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что Аргентина проведет товарищеский матч с Россией 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". 14 ноября аргентинцы сыграют с Нигерией в Краснодаре.

Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу. LIVE!