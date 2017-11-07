11:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Корреспондента "СЭ" не пустили на тренировку Аргентины за фото бытовок


Журналист "СЭ" Ярослав Сусов не смог попасть на открытую часть тренировки сборной Аргентины. Сотрудник РФС Дарья Матросова сообщила, что такое решение принято из-за фотографии, которую корреспондент сделал накануне. На фотографии были показаны бытовки в окрестностях тренировочного поля, на котором занимаются аргентинцы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что Аргентина проведет товарищеский матч с Россией 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". 14 ноября аргентинцы сыграют с Нигерией в Краснодаре.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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