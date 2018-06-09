"Королю польских болельщиков" приснилось, что в финале ЧМ-2018 сыграют Польша и Россия

Анджей Бобовски, который на родине известен как "король польских болельщиков", едет в Россию на чемпионат мира-2018. По словам 78-летнего человека, ему приснилось, что в финале турнира встретятся Польша и страна-хозяйка мирового первенства.



- Мне действительно приснилось, что мы (сборная Польши. - Прим. "СЭ") сыграем в финале против России, - цитирует Reuters Бобовски.



Сборная Польши в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Сенегалом (19 июня, "Спартак"), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией​ (28 июня, Волгоград).