Король Испании зашел в раздевалку сборной поддержать игроков после вылета с ЧМ

Король Фелипе VI и глава испанского правительства Педро Санчес обратились к игрокам сборной со словами поддержки. Сегодня испанцы проиграли России (1:3, по пен. 3:4) в 1/8 финала чемпионата мира.

Король Испании, который присутствовал на игре в "Лужниках", после матча зашел в раздевалку команды и выразил свою поддержку, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Монарх произнес речь, а также пожал руки игрокам и персоналу.

Премьер-министр Педро Санчес также обратился к игрокам после поражения.

- Вы радовали всю страну на протяжении нескольких недель, - написал в Твиттере Санчес. - На этот раз не получилось. Но уверен, что мы вновь это сделаем. Вся моя поддержка - сборной Испании.