Король и королева Бельгии поддержат сборную в Санкт-Петербурге

Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс приедут в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 с Францией. Об этом рассказал представитель генконсульства Бельгии.

– Король Филипп и королева, а также бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную, – цитирует "Р-Спорт" представителя консульства.

Также на игре будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон.

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