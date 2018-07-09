14:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Король и королева Бельгии поддержат сборную в Санкт-Петербурге


Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс приедут в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 с Францией. Об этом рассказал представитель генконсульства Бельгии.

– Король Филипп и королева, а также бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную, – цитирует "Р-Спорт" представителя консульства.

Также на игре будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180709/1139139190.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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