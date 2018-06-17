Корейцы меняют номера на тренировках, чтобы запутать шведов

Игроки сборной Кореи выходят на предматчевые тренировки, меняя стартовые номера. Такой шаг они предприняли, чтобы запутать соперника по ЧМ-2018 - сборную Швеции.

- Решили так поступить, потому что за нами следят европейские команды. Хотим запутать шведов, - сказал главный тренер корейцев Син Тхэен, слова которого приводит "Р-Спорт".

Матч Швеция – Корея состоится 18 июня и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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