Корея вышла на ЧМ-2018, Узбекистан - нет

Сборная Узбекистана сыграла вничью с Кореей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Этот результат вывел корейцев в финальную стадию турнира, а Узбекистан не попал даже в стыковые матчи.

В составе подопечных Самвела Бабаяна на поле появились защитник "Локомотива" Виталий Денисов и хавбек "Ростова" Эльдор Шомуродов, а также Одил Ахмедов (экс-"Краснодар") и Александр Гейнрих (экс-ЦСКА и "Торпедо").

В "стыки" с третьей командой группы B пробилась Сирия, которая смогла сыграть вничью с немотивированным Ираном. Напомним, что иранцы досрочно вышли в финальную стадию ЧМ-2018. В сегодняшнем поединке дубль в их составе оформил форвард "Рубина" Сердар Азмун.

Еще в одной игре Китай в меньшинстве одержал волевую победу над Катаром. Обе команды досрочно лишились шансов попасть на чемпионат мира.

До Кореи участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе гарантировали: Бразилия, Иран, Япония, Мексика и Бельгия. Всего в турнире примут участие 32 сборные.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

Иран - Сирия - 2:2 (1:1)

Голы: Тамер Хадж, 13 (0:1). Азмун, 45 (1:1). Азмун, 64 (2:1). Аль-Сома, 90+3 (2:2).

Узбекистан - Корея - 0:0

Катар - Китай - 1:2 (0:0)

Голы: Афиф, 47 (1:0). Сяо Чжи, 74 (1:1). Ву Лэй, 83 (1:2).

Удаление: Чжэн Чжи (К), 80.