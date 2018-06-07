Корея перед стартом ЧМ-2018 сыграла вничью с Боливией

Сборные Кореи и Боливии сыграли вничью в товарищеском матче. Игра для корейцев стала предпоследней перед стартом чемпионата мира. 11 июня им предстоит игра с Сенегалом.

Товарищеский матч

Корея - Боливия - 0:0

Корея: Ким Сын Гю (Ким Джин Хен, 45), Ким Ен Гвон, Чан Хен Су (Юн Ен Сон, 71), Пак Чу Хо, Ли Ен, Ки Сон Ен (Ку Джа Чхоль, 71), Чон У Ен, Ли Сын У (Сон Хын Мин, 60), Мун Сон Мин (Ли Джэ Сон, 45), Ким Син Ук (Ким Мин У, 81), Хван Хи Чхан.

Боливия: Лампе, Ральдес, Аким, Сагредо, Аньес, Сааведра (Рибера, 81), Бехарано (Родригес, 86), Хустиниано (Л.Варгас, 90+2), Кампос (Санчес, 85), Арсе (Вака, 83), Р.Варгас (Али, 62).

Судья: Шергенхофер (Австрия).

7 июня. Инсбрук. Стадион "Tivoli Stadion Tirol".

Корея на чемпионате мира-2018 сыграет в группе со Швецией (18 июня, Нижний Новгород), Мексикой (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германией (27 июня, Казань).

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