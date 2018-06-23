Корея - Мексика: Сон и Чичарито сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Кореи и Мексики на матч группового этапа чемпионата мира, который состоится сегодня в 18:00 на "Ростов Арене". С первых минут встречу начнут нападающий корейцев Сон Хын Мин и мексиканский форвард Хавьер Эрнандес.

Стартовый состав Кореи: Чо Хен У - Ли Ен, Ким Мин У, Ким Ен Гвон, Чан Хен Су - Чу Се Джон, Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин - Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан;

Стартовый состав Мексики: Гильермо Очоа - Карлос Сальседо, Эктор Морено, Эктор Эррера, Эдсон Альварес - Мигель Лаюн, Андрес Гуардадо, Хесус Гальярдо - Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Ирвинг Лосано.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам