Корея – Мексика: прямая трансляция (видео)

В субботу, 23 июня, начнется второй тур чемпионата в группе F. Стартует он матчем между Корей и Мексикой. Мексиканцы могут уже сегодня могут гарантировать себе выход в 1/8 финала турнир – для этого им необходимо добиться победы, на страте турнира, они, напомним, сенсационно побелили Германию. Встреча азиатов и североамериканцев пройдет на "Ростов Арене" и начнется в 18.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Корея – Мексика. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Корея – Мексика.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!