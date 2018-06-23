Корея – Мексика: куда смотрели судьи? Второй гол мексиканцев забит с фолом

На 66-й минуте матча чемпионата мира Корея - Мексика очевидную ошибку допустили арбитр Милорад Мажич и его второй ассистент Далибор Джурджевич.

Они не зафиксировали нарушение правил со стороны Эктора Эрреры, который, чтобы отобрать мяч, сбил Ки Сон Ена. Момент был открыт и для Мажича, и для Джурджевича. Они должны были увидеть фол, но не увидели.

Ошибку сербских судей не исправила бригада видеоарбитров во главе с итальянцем Даниэле Орсато. В итоге мексиканцы провели вторую голевую атаку. (Александр БОБРОВ)

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