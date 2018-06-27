Корея – Германия: прямая трансляция, видео

Сегодня, в среду, национальная команда Германии проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2018. Действующие чемпионы мира сыграют с Кореей. Бундестим по-прежнему претендует на плей-офф, тогда, как азиатская сборная потеряла на него шансы. В параллельной встрече сыграют Мексика и Швеция, первая команда уже гарантировала себе место в 1/8 финала. Немцы и корейцы сыграют на "Казань Арене", эта игра начнется в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Корея – Германия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Корея – Германия.

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