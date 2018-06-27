Корея - Германия: прогноз букмекеров

В среду, 27 июня, в Казани пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Кореи и Германии сыграют на стадионе "Казань Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Кореи на победу с коэффициентом 14,0, на ничью – 6,94, а успех Германии – 1,20.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Корея - Германия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь